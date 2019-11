Jest kolejne zgłoszenie w prawyborach prezydenckich w PO, poza Małgorzatą Kidawą-Błońską - poinformował w środę szef komisji wyborczej Rafał Grupiński.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Paweł Supernak / PAP

Polityk nie ujawnił, kto jest tym kandydatem. Termin zgłaszania kandydatów w prawyborach minął we wtorek o północy.



Warunkiem zgłoszenia było zebranie podpisów 30 członków Rady Krajowej PO. Dotąd, w poniedziałek, zgłosiła się tylko Małgorzata Kidawa-Błońska, która zebrała 150 podpisów.



Analizy zgłoszeń ma w piątek dokonać zarząd Platformy.

Arłukowicz i Sikorski zrezygnowali

Wcześniej z udziału w prawyborach zrezygnowali Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz, którzy byli wymieniani jako potencjalni kandydaci do walki z Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Znacie mnie państwo: gdy walczę, to na całego. Doszedłem do wniosku, że tym razem, w sytuacji totalnego upolitycznienia mediów publicznych przez partię rządzącą rywalizacja w obozie demokratycznym nie służyłaby sprawie. Każda nasza polemika byłaby bezwzględnie wykorzystana - oświadczył Radosław Sikorski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.



Z kolei Arłukowicz na Twitterze zadeklarował, że głównym rywalem w wyborach prezydenckich jest Andrzej Duda. Nie szukajmy rywali. To Prezydent Andrzej Duda jest naszym rywalem i przeciwnikiem politycznym. To z nim musimy wygrać wybory! Potrzebne są mądre, szybkie i odważne decyzje. Nie planuję udziału w prawyborach. I ruszamy w kampanię! - ogłosił europoseł.