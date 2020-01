Ratownicy w Beskidach tylko w niedzielę interweniowali na stokach ponad 30 razy. Przede wszystkim udzielali pomocy poszkodowanym narciarzom. Były też wyprawy ratunkowe.

Ratownicy udzielali pomocy turystom w rejonie Babiej Góry oraz Pilska. W okolicy pierwszego ze szczytów w sumie ratownicy musieli sprowadzić dziewięć osób, które w trudnych warunkach: we mgle i przy silnym wietrze, zgubiły drogę.



Najpierw ratownicy zostali wezwani do dwóch osób, które spędziły noc po słowackiej stronie, a potem zgubiły szlak wracając do schroniska.



Podczas tej wyprawy sprowadzono jeszcze siedem innych osób, które również pogubiły się na szlakach.



Z kolei w rejonie Pilska orientację straciło dwóch narciarzy. Odnaleziono ich po słowackiej stronie. W sumie w obu akcjach uczestniczyło ponad 20 ratowników GOPR.



W tym sezonie narciarskim na stokach w Beskidach doszło już do ponad 160 wypadków.