Nie będzie dziś dalszych prac nad ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nieoczekiwanie posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości w tej sprawie zostało odwołane. Opozycja grzmi o przepychankach o władzę w Zjednoczonej Prawicy.

Posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka / Rafał Guz / PAP

Posłowie z sejmowej komisji sprawiedliwości nie dostali żadnego wytłumaczenia, dlaczego dziś dalszych prac nad ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN nie będzie.

Szef komisji Marek Ast z PiS-u rano nie odbierał telefonu - relacjonował z Sejmu dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski. I dodawał: Pozostają domysły, że PiS i Solidarna Polska zamierzają wrócić do negocjacji w sprawie kształtu prezydenckiego projektu oraz że to efekt wczorajszego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem partii Zbigniewa Ziobry.

Wiceszefowa komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła, że wojna w Zjednoczonej Prawicy tylko się pogłębia. "Ludzie, którzy sobie tak bardzo nie ufają, którzy są tak bardzo skonfliktowani nie są w stanie szybko wypracować porozumienia. Dzisiaj nie odbędzie się posiedzenie komisji, a walka i przepychanki o władzę będą trwały do ostatniego momentu" - powiedziała.

Politycy opozycji dodawali, że ustawa prezydenta może być przedmiotem dalszych targów między Ziobro a Kaczyńskim i że Kaczyński już dziś będzie potrzebował głosów Solidarnej Polski do wyboru Adama Glapińskiego na prezesa NBP drugiej kadencji. Ziobro z kolei ma przed sobą głosowanie w sprawie wotum nieufności.

Potem po 10:00 Ast pojawił się w Sejmie i zapowiedział, że w przyszłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości będzie kontynuować swoje prace. Konkretnego dnia nie wymienił. "Byłoby to znowu tak na łapu capu zrobione, a tak na spokojnie w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować te prace" - powiedział tylko.

Już wczoraj po posiedzeniu klubu PiS dziennikarz RMF FM Roch Kowalski donosił , że nic nie zwiastuje przełomu ws. Izby Dyscyplinarnej. Tak wynikało z jego nieoficjalnych rozmów z posłami Prawa i Sprawiedliwości.

Solidarna Polska nie zamierza zmieniać zdania i oczekuje, że do prezydenckiego pomysłu naniesione zostaną poprawki. Chociaż Tadeusz Cymański mówił dziś w Porannej rozmowie w RMF FM : "Myślę, że się dogadamy. W przyszłym tygodniu będzie biały dym i ustawa będzie przyjęta, KPO będzie załatwione".

Planowane w przyszłym tygodniu głosowanie opozycyjnego wniosku o dymisję ministra Ziobry sprawia, że PiS może szantażować koalicjantów. Jeśli ci w jednym głosowaniu nie poprą ustawy o Sądzie Najwyższym, to w następnym PiS wyrzuci Ziobrę z rządu.

Sygnału z Warszawy wypatruje z kolei Komisja Europejska, która gotowa jest zaakceptować polski Krajowy Plan Odbudowy bez czekania na przegłosowanie w Sejmie nowej ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną.

Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy opiewający na 36 miliardów euro, który do tej pory nie uzyskał zielonego światła Brukseli ze względu na kwestie związane z praworządnością.

"Teraz czekamy na potwierdzenie przez Polskę, że zgadza się z kamieniami milowymi i celami. Wtedy Komisja byłaby gotowa iść do przodu" - przekazała korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginion rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Chodzi o tzw. kamienie milowe wpisane do tekstu KPO, czyli zobowiązania, od których realizacji uzależnione są wypłaty. To trzy warunki: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.