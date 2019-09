O około 40 minut został opóźniony poranny wylot samolotu PLL z Poznania do Warszawy. Maszyna podczas poprzedniego rejsu zderzyła się z ptakiem.

Na zdj. poznańskie lotnisko / Paweł Supernak / PAP

Pilot samolotu, który przyleciał o poranku z Warszawy do Poznania zgłosił kontroli lotów, że maszyna zderzyła się z ptakiem. Samolot po wylądowaniu w Poznaniu został skierowany do dokładnych oględzin, dlatego następny lot 3958 (z Poznania do Warszawy - PAP) został opóźniony o około 40 minut - powiedział p.o. rzecznik prasowy PLL LOT Michał Czernicki.

Jak wyjaśnił Czernicki na kadłubie samolotu nie wykryto żadnych uszkodzeń. Jeżeli wystąpiłoby jakiekolwiek podejrzenie usterek, samolot zostałby skierowany do dogłębnej analizy technicznej i na pewno nie udałby się w rejs - zapewnił.



W poniedziałek na poznańskim lotnisku Ławica awaryjnie lądował samolot bombardier Q400 także należący do PLL LOT. Systemy maszyny wskazywały usterkę jednego z silników, dlatego piloci zdecydowali się na awaryjne lądowanie. Ich maszyna nadal znajduje się na lotnisku Ławica. Technicy diagnozują przyczynę usterki. W związku z jej wyłączeniem z lotów, inny poranny rejs z Poznania do Warszawy został odwołany, a pasażerowie polecieli alternatywnymi połączeniami.