70 osób ewakuowano, a jedna trafiła do szpitala w wyniku pożaru w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie. Jak informuje policja, na miejscu zatrzymano jedną osobę.

Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze ok. godz. 16.10. Na miejscu zobaczyli wydobywający się z jednego z lokali na pierwszym piętrze budynku dym i ogień.



Przed naszym przybyciem z budynku ewakuowało się ok. 70 osób; jedna osoba lekko podtruła się dymem, w związku z czym została przebadana przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego - poinformował kpt. Wojciech Kapczyński z komendy miejskiej PSP w Warszawie. Poszkodowana osoba trafiła do szpitala.



Portal tvnwarszawa.pl podał, że z budynku policjanci wyprowadzili skutego kajdankami mężczyznę. Informację tę potwierdził PAP Jarosław Florczak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia - przekazał.