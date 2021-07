Strażakom z ponad 20 jednostek udało się opanować pożar hałdy odpadów na miejskim wysypisku w miejscowości Ruda koło Wielunia (Łódzkie). Dogaszanie ognia potrwa jednak jeszcze co najmniej kilka godzin.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

O opanowaniu ognia przed godz. 22 poinformował oficer prasowy wieluńskiej straży pożarnej Grzegorz Kasprzyczak.

Do wybuchu pożaru na składowisku odpadów w miejscowości Ruda w powiecie wieluńskim doszło około godz. 19 we wtorek. Na miejsce wysłano ponad 20 jednostek straży, w tym dwie cysterny z wodą z komend PSP w Sieradzu i Radomsku.

Strażacy gasili odpady komunalne i wielkogabarytowe przeznaczone do sortowania i zgromadzone na hałdzie o wymiarach 60 na 100 metrów i wysokości ok. 5 metrów. Oprócz sprzętu gaśniczego na miejscu wciąż pracują trzy koparki, rozgarniające pogorzelisko, by odnaleźć i zneutralizować tlące się śmieci, które mogłyby doprowadzić do ponownego zapłonu. Dogaszanie pożaru potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.