Trwa walka z pożarem lasu w miejscowości Świerże Górne na Mazowszu, niedaleko elektrowni Kozienice. Płonie tam około 10 hektarów młodnika.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak mówią strażacy, pożar jest już opanowany, ale sama akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin. Bierze w niej udział około 30 zastępów. Początkowo w gaszeniu uczestniczyły nawet cztery samoloty.

Nie ma informacji, by ktoś został ranny. Elektrownia Kozienice też nie jest zagrożona.



Ważna informacja dla kierowców: zablokowana jest droga krajowa 79 prowadząca z Warszawy przez Górę Kalwarię do Kozienic. Nie uda się przejechać odcinkiem od Ryczywołu do Kozienic. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do godziny 22:00.