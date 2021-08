Polskie gazety nadal komentują powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Jak się okazuje, duża część Polaków nie jest zadowolona z takiej decyzji byłego przewodniczącego Rady Europejskiej. Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 54,3 proc. respondentów uważa, że powrót byłego premiera źle wpłynie na polską politykę. Podobny wynik pokazuje analiza Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". 44 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu, ocenia, iż źle się stało, że Donlad Tusk wrócił do kierowania Platformą Obywatelską.

Donald Tusk / Tytus Żmijewski / PAP

W sobotę 3 czerwca były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił oficjalnie, że wraca do krajowej polityki. Tusk został pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Polacy nie są przekonani

"Rzeczpospolita" pisze, że powrót byłego szefa Rady Europejskiej do polskiej polityki, jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej "zmienił układ sił w ramach opozycji, ale Polacy nie są przekonani, że dobrze wpłynie ogólnie na politykę".

"36,1 proc. ankietowanych w tym sondażu uważa, że powrót Tuska będzie miał dobry wpływ na polską politykę. W tym 14,8 proc. twierdzi, że będzie "zdecydowanie dobrze", a 21,3 proc. wskazuje, że "dobrze" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Według wyników sondażu więcej jednak jest wyborców, którzy są przekonani, że powrót Tuska wpłynie na politykę źle.

"Jest o tym przekonanych łącznie 54,3 proc. badanych. W tym 35,2 proc. wskazuje, że ten wpływ będzie "zdecydowanie zły", a 19,1 proc - że będzie "zły". W tej sprawie nie ma zdania 9,1 proc. ankietowanych" - pisze gazeta.

Kluczowe jest to, że Polska dzieli się na trzy części. Dla tej jednoznacznie anty-PiS wydaje się, że Tusk pokona Jarosława Kaczyńskiego. Po drugiej stronie jest część przeciwna, również bardzo jednoznacznie. I jest grupa ok. 20-30 proc., którzy nie są entuzjastami dawnej PO ani obecnego PiS. I oni przyczyniają się do tego wyniku - tłumaczy "Rz" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z sondażu przygotowanego dla "Super Expressu" wynika z kolei, że 44 proc. badanych uważa, iż źle się stało, że były premier wrócił do kierowania PO. Przeciwnego zdania jest 35 proc. ankietowanych. 21 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem".



Wyborcy PO podzielają entuzjazm

"Rz" przypomina, że politycy Platformy nie ukrywali radości z powrotu Donalda Tuska jako szefa partii.

"Ten entuzjazm podzielają ich wyborcy. Aż 88 proc. ludzi, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską w 2019 roku, uważa, że powrót Tuska dobrze wpłynie na politykę. Tylko 7 proc. w tym elektoracie jest innego zdania. I odwrotnie. Wśród wyborców PiS z 2019 roku aż 89 proc. jest przekonanych o złym wpływie Tuska na sytuację polityczną i jej rozwój" - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Co ciekawe, z badań wynika, że "wpływ Tuska na polską politykę najlepiej szacują ludzie, którzy identyfikują się z "Polską liberalną".

"Takie zdanie ma aż 79 proc. ankietowanych, którzy w pełni identyfikują się z tym pojęciem. Z kolei wśród tych, którzy w całości utożsamiają się z "Polską solidarną" dobre zdania o wpływie byłego premiera ma 1 proc. badanych, a 97 proc. jest przekonanych, że będzie on zły. Im bliżej komuś do "Polski liberalnej", tym większe przekonanie o dobrym wpływie byłego premiera na scenę polityczną. I odwrotnie" - napisano.