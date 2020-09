W Polsce od 1 kwietnia odnotowano 353 utonięcia - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W sobotę utonęła jedna osoba, a w piątek - trzy osoby.

W Polsce od 1 kwietnia odnotowano 353 utonięcia (zdj. ilustracyjne) / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa konsekwentnie przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Należy pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także wkładać kapok będąc na łódce, kajaku lub rowerze wodnym. Trzeba też stosować się do poleceń ratownika.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody i nie wypływać na materacu daleko od brzegu. Nie powinniśmy też wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku.



