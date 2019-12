Zakończyły się poszukiwania płetwonurka, który zaginął we wtorek na Jeziorze Niedackim – poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. asp. Marcin Karnowski. Mimo podjętej akcji ratowniczej mężczyzna zmarł.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 42-letniego mieszkańca powiatu tczewskiego, który zaginął w czasie nurkowania w Jeziorze Niedackim koło Zblewa. Strażacy odnaleźli jego ciało. Mimo podjętej przez służby akcji ratowniczej mężczyzna zmarł.

Dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim poinformowali, że zaginięcie 42-latka zgłosili jego koledzy. Płetwonurkowie zauważyli, że nie wypłynął on na powierzchnię jeziora.



Służby szybko rozpoczęły poszukiwania. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej, policja i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.



Strażacy odnaleźli płetwonurka. Wyciągnęli go na brzeg i rozpoczęli reanimację - powiedział oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. asp. Marcin Karnowski.



Dołączył do nich zespół ratowników medycznych, który przejął prowadzoną przez strażaków resuscytację. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.