Polskie wojsko wysłało pismo do Ukraińców. Chodzi o incydent z dronem na Litwie

RMF24

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Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wysłał pismo do Ukraińców w związku z wyjaśnianiem podejrzeń naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. Powodem są twierdzenia litewskich władz, że ukraiński bezzałogowiec, który rozbił się w niedzielę na Litwie, wleciał do tego kraju znad Polski.

Dowództwo w piśmie nie ujawnia treści bezpośredniej korespondencji do szefostwa ukraińskiej armii. Jest tam natomiast kilka pytań. List wysłano w związku ze sporządzaniem przez naszych wojskowych raportu dla ministra obrony o tym, czy w miniony weekend doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie jednostki.

Na pewno więc pada tam pytanie, czy Ukraina, atakując Rosję, wystrzeliła uzbrojone drony, wykorzystując polską przestrzeń powietrzną.

Od początku wojny nie było takiego przypadku, by Polska udostępniła naszą przestrzeń do ataków na Rosję. Nigdy nie było nawet takiej prośby Ukraińców.

Jeśli chodzi o ustalenia dowództwa, wciąż aktualny jest komunikat, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Trwa jednak analizowanie wszelkich dostępnych źródeł – stąd właśnie pismo do ukraińskiej armii.

Tusk: Polska nie zezwala na prowadzenie operacji nad naszym terytorium

To, że dowódca operacyjny w imieniu Polski wystąpi do Ukrainy o wyjaśnienie, zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Stwierdził jednocześnie, że „Polska nie zezwala na prowadzenie operacji na naszym terytorium czy nad naszym terytorium bez wyraźnej zgody państwa polskiego”.

To się nie zmieni niezależnie od tego, kto te operacje miałby przeprowadzać – mówił.

Dron eksplodował na Litwie. Ukraina przeprasza

W niedzielę do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciał dron, w związku z czym poderwano myśliwce NATO. Według szefa Sztabu Obrony Litewskich Sił Zbrojnych Giedriusa Premeneckasa, radary po raz pierwszy wykryły obiekt, o którym mowa o godz. 5:47 (godz. 4:47 czasu polskiego) na terytorium Polski, 30–40 km od granicy z Litwą.

Dron przekroczył granicę o godz. 6:02 (5:02 w Polsce). O godz. 6:40 (5:40 w Polsce) podjęto decyzję o poderwaniu myśliwców NATO. Piloci nie mogli jednak nawiązać kontaktu wzrokowego z obiektem z powodu złych warunków pogodowych.

Premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius poinformował w poniedziałek, że strona ukraińska potwierdziła utratę kontaktu z jednym ze swoich dronów podczas niedzielnych działań. Tego samego dnia szef litewskiego rządu potwierdził, że bezzałogowiec, który eksplodował w rejonie (powiecie) poswolskim na północy Litwy, był ukraińską maszyną typu FPV, przenoszącą ładunek wybuchowy.

Sinkeviczius dodał, że bezzałogowiec wleciał na terytorium Litwy od strony Polski.

Przyczyna eksplozji nie została ustalona. Wśród możliwych scenariuszy wymieniono awarię, wyczerpanie paliwa lub uderzenie w ziemię bądź drzewa. W wyniku wybuchu uszkodzony został samochód cywilny, ale nikt nie doznał obrażeń.

Ukraina przeprosiła za incydent. Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj przekazał w serwisie X, że do skierowania ukraińskich dronów na terytorium Litwy miało dojść podczas operacji wymierzonej w „legalne cele wojskowe” na terytorium Rosji.