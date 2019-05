Chiński operator pocztowy China Post zapowiedział wydanie serii pocztówek przedstawiających unikatowe atrakcje turystyczne w Polsce. To efekt memorandum podpisanego pomiędzy China Post a Polską Izbą Turystyki.

Polskie atrakcje turystyczne na chińskich pocztówkach / Roman Jocher / PAP

W ramach współpracy China Post zobowiązał się do przygotowania specjalnej serii pocztówek przedstawiających najbardziej znane i unikatowe atrakcje turystyczne w Polsce. Ale to nie wszystko, by zachęcić Chińczyków do zwiedzania naszego kraju na pocztówkach znajdą się zniżki, z których chiński turysta będzie mógł skorzystać w trakcie podróży po Polsce.

Kartki pocztowe zostaną wydrukowane w liczbie 200 - 300 tys. sztuk i będą dystrybuowane w urzędach pocztowych oraz poprzez stronę internetową China Post.



Jak informuje Polska Izba Turystyki, w przyszłości zaplanowano realizację podobnej kampanii na rynku polskim.