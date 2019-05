Historycy twierdzą, że nowym przepisom mocno sprzeciwiała się szlachta, doszło nawet do pogwałcenia istniejącego prawa, a przeciwnikom reform grożono śmiercią. Mimo to 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która weszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Swemu inicjatorowi Stanisławowi Augustowi przyniosła uznanie nie tylko w Polsce ale w całej oświeconej Europie.

