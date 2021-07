Konsultacje rozwiązań podatkowych w Polskim Ładzie pokazują szereg niekorzystnych dla przedsiębiorców i klasy średniej rozwiązań - ocenia część ekspertów. Wczoraj Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu do 5 tygodni konsultacji ws. projektu. Mają one potrwać do 30 sierpnia. Co znajduje się w dokumencie? Z jakimi zmianami powinni się liczyć podatnicy?

Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu / Szymon Łabiński / PAP

Zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu Piotra Müllera, gabinet Mateusza Morawieckiego chce, by kluczowe projekty realizujące Polski Ład zostały przyjęte jeszcze w tym roku. Większość z nich ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

Polski Ład - to w założeniach - nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.





Składka zdrowotna i pułapka dla klasy średniej

Jednak jak zwracają uwagę eksperci, główna bolączka programu, to niekorzystne dla przedsiębiorców zasady rozliczania składki zdrowotnej. Obecnie składka wynosi 382 zł miesięcznie, z czego 330 zł można odliczyć od podatku dochodowego. Składka wzrośnie astronomicznie - przekonuje doradca podatkowy Piotr Juszczyk z firmy InFakt. Dla dochodów około 10 tysięcy złotych miesięcznie przedsiębiorca w ciągu roku zapłaci blisko 10 tysięcy więcej - wylicza.

Niekorzystna może być też tzw. ulga dla klasy średniej, która ma przysługiwać tylko zatrudnionym na umowę o pracę zarabiającym między 68 412 a 133 692 zł rocznie. Więcej na rękę zostanie pracownikowi, który zarabia 133 tysiące niż temu który zarobi 134 tysiące - mówi Juszczyk i dodaje, że zasady wyliczania ulgi są oparte o bardzo skomplikowany wzór.

Niekorzystne rozwiązania dotyczące aut leasingowych

Polski Ład zmienia także zasady rozliczania wykupu auta, które były wcześniej wykorzystywane w ramach leasingu operacyjnego. Do tej pory przedsiębiorcy mogli po kilku latach wykupić takie auto do użytku prywatnego i po pół roku sprzedać bez płacenia podatku dochodowego. Teraz taka operacja będzie oznaczała wysoką daninę. Podatnicy będą musieli zapłacić podatek VAT od wartości rynkowej tego pojazdu, a nie od wartości nabycia auta, czyli ostatniej raty leasing - tłumaczy doradca podatkowy Piotr Juszczyk.

Dotychczasowe rozwiązanie było korzystne nie tylko dla firm, ale także dla branży motoryzacyjnej, bo zwiększało sprzedaż nowych aut.

Rewolucyjnie niekorzystne zmiany

Krajowa Rada Doradców Podatkowych krytycznie ocenia propozycje zmiany w przepisach podatkowych zapisane w projekcie Polskiego Ładu.- mówi RMF FM profesor Adam Mariański.

Ekspert krytykuje też tempo i sposób wprowadzania nowych przepisów. Profesor Mariański, zmiany nazywa dramatycznie złymi i podkreśla, że takie przepisy, ze względu na stopień skomplikowania i ich zakres powinny być uchwalone co najmniej rok przed ich wprowadzeniem.

Przedsiębiorcom będzie trudno przygotować się do tak drastycznych zmian ostrzega. Może to wpłynąć na decyzje nie tylko co do zatrudnienia, ale także co do inwestycji. Pamiętajmy, że u przedsiębiorców pozostanie 9 proc. mniej gotówki na te inwestycje. Albo ograniczą zatrudnienie, albo wstrzymają inwestycje - przewiduje Mariański.

9-procentowy ubytek to koszt między innymi podniesienia składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku. Zmian należy szukać w unikaniu zbędnych wydatków, a nie w dodatkowych obciążeniach dla przedsiębiorców - dodaje ekspert BCC.

Główne założenia Polskiego Ładu

Główne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego.

Zgodnie z wyliczeniami na zmianach skorzystałyby głównie osoby zarabiające do płacy średniej, a powyżej tego progu obciążenia zaczęłyby rosnąć. Rząd chce jednak wprowadzić "ulgę dla klasy średniej", dzięki której osoby zarabiające do 13 tys. zł brutto mają nie stracić na zmianach.