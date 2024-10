Polska potrzebuje wolontariuszy

Jak co roku Szlachetna Paczka rekrutuje wolontariuszy, którzy odwiedzają osoby w trudnej sytuacji życiowej. Jednak ta edycja będzie różniła się od poprzednich. Na południu Polski na pomoc czekają tysiące ludzi, którzy stracili dorobek całego życia i możliwość dalszego utrzymania w wyniku powodzi. Jeśli nie godzisz się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących, dołącz do wolontariatu Paczki, żeby nieść pomoc w swojej okolicy albo na terenach popowodziowych. W całej Polsce Szlachetna Paczka nadal szuka około 2800 wolontariuszy. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wyślij zgłoszenie do wolontariatu.

Szlachetna Paczka pomaga ludziom w całym kraju, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W takiej sytuacji znalazło się teraz tysiące osób z terenów popowodziowych. "Jak co roku Szlachetna Paczka pomaga na terenie całego kraju. Dodatkowo, z uwagi na bardzo trudną sytuację na południu Polski, przeznaczyliśmy środki na to, żeby w ramach tegorocznej edycji programu wolontariusze z innych rejonów mogli dotrzeć do miejsc popowodziowych, a tam do potrzebujących rodzin. Chcemy, żeby wolontariusze mogli spotkać się z potrzebującymi, poznać ich potrzeby i powiedzieć: Nie jesteście sami" - mówi Konrad Kruczkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Na czym polega wolontariat w Szlachetnej Paczce?

Pomoc wolontariuszy może zmienić życie. Jak w przypadku Asi, która po powodzi w 2010 roku otrzymała wsparcie. Dziś sama pomaga - w szeregach wolontariuszy Paczki działa już 8 lat. Tak wspomina tamten czas: "Pamiętam ten moment jak poszedł komunikat: Fala idzie. Szybko zbieraliśmy, co najpotrzebniejsze w tym również naszego psa. Gdy opadła woda i przyszedł czas sprzątania, będąc nastolatką widziałam skalę powagi żywiołu i ludzkiego nieszczęścia. Pewnego dnia odwiedzili nas i wszystkich w rejonie wolontariusze Szlachetnej Paczki. Do tej pory pamiętam, że najpierw weszła ta energia, coś pozytywnego. Z mamą poczułyśmy się, że nie jesteśmy same. Był obok nas ktoś, kto bezinteresownie wyciągnął rękę. Pamiętam, że jakoś przed świętami wolontariusze przyjechali do nas z paczkami, ale najbardziej utkwił mi obraz pięknej żywej choinki. Ubogie warunki, gołe ściany, czuć wilgocią, ale ta choinka...".

Wolontariusze Szlachetnej Paczki, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do osób najbardziej potrzebujących - poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu wsparcia od darczyńców. Tak będzie i tym razem. Wyjątkowym działaniem zostaną objęte tereny popowodziowe, na których poszkodowanymi są również wolontariusze i darczyńcy przyszłych paczek. Dlatego pomoc wolontariuszy, jak i darczyńców będzie musiała przyjść z innych rejonów kraju. Organizatorzy Szlachetnej Paczki tłumaczą, jak ten pomysł wdrożyć w życie: "Już w listopadzie darczyńcy z całej Polski będą mogli wybrać rodziny dotknięte skutkami powodzi w internetowej Bazie Rodzin i przygotować dla nich Paczki. Zadbamy o logistykę tak, żeby transport paczek z magazynów z innych miast dotarł do poszkodowanych".

Ludzie z terenów popowodziowych potrzebują wolontariuszy

Skala zniszczeń po powodzi jest ogromna. Na 21 września stanem klęski żywiołowej objętych jest 2 mln 390 tys. mieszkańców na terenie 3 województw, liczba osób, których bezpośrednio dotknęła powódź wynosi na ten moment 57 000, liczba budynków gospodarczych dotkniętych powodzią, to 6033, a liczba budynków użyteczności publicznej (między innymi szkoły) wynosi 724. (dane z Kancelarii Premiera).

Skutki powodzi nie miną wraz z opadnięciem wody, a walka ze skutkami żywiołu potrwa wiele miesięcy. W sytuacji, w której z dnia na dzień traci się wszystko, nikt nie powinien zostać sam. Ani teraz, ani za kilka miesięcy. Wolontariusze i wolontariuszki Szlachetnej Paczki już angażują się w doraźne działania pomocowe. W miejscach dotkniętych powodzią (m.in. w Kłodzku, Krapkowicach, Jeleniej Górze, Gryfowie i Zgierzu) wspierają lokalne służby, organizują miejsca noclegowe i pomagają w zapewnieniu podstawowych potrzeb. W wielu miastach wolontariusze organizują zbiórki potrzebnych rzeczy.

Zbliża się zima i niskie temperatury, mało jest czasu na osuszanie budynków i prace remontowe. Koszty życia są też dużo większe niż latem. Im szybciej i więcej zostanie zrekrutowanych wolontariuszy Szlachetnej Paczki, tym szybciej i do większej liczby potrzebujących rodzin Paczka będzie mogła dotrzeć z pomocą, by wprowadzić w ich życie nadzieję i szansę na zmiany.

Polska potrzebuje wolontariuszy

Na terenie całego kraju rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują wsparcia, jest znacznie więcej niż wielu z nas sądzi. Między 2022 a 2023 r. wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie o niemal 750 tys. W 2023 roku co piętnasta osoba w gospodarstwach domowych w Polsce żyła poniżej progu ubóstwa skrajnego [źródło danych GUS], to niemal 2,5 mln ludzi.

Te osoby żyją w pobliżu niemal każdego z nas. Być może są naszymi sąsiadami. Tylko dzięki wolontariuszom Szlachetna Paczka może do nich dotrzeć, poznać ich sytuację i znaleźć darczyńcę, który przygotuje pomoc odpowiadającą na ich konkretne potrzeby.

To ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl i mieć realny wpływ na zmianę życia najbardziej potrzebujących żyjących w Twojej okolicy.

Co robi wolontariusz Paczki?

Wolontariusz Szlachetnej Paczki odwiedza rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej, niezawinionej sytuacji. Rozmawia z nimi, poznaje ich historie i opisuje je. Następnie wskazuje rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. Pomaga również efektywnie łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały - potrzebujących z darczyńcami. Tych ostatnich wspiera telefonicznie w przygotowaniu pomocy dla konkretnej rodziny w potrzebie.

Poświęca kilkadziesiąt godzin swojego czasu w okresie od września do połowy grudnia na działania wolontariackie. To czas szkoleń, spotkań z rodziną/rodzinami, kontaktu z darczyńcą oraz tworzenia dokumentacji.

W tej edycji Szlachetnej Paczki wolontariusze mogą wspierać osoby w trudnej sytuacji życiowej w swojej najbliższej okolicy lub rodziny dotknięte powodzią na południu Polski. Paczka przeznacza na ten cel środki finansowe - wolontariusze z innych miast będą mogli dotrzeć do miejsc popowodziowych, a tam do potrzebujących rodzin.

Praca wolontariacka w Szlachetnej Paczce sprawia, że konkretny człowiek w potrzebie może poczuć, że nie jest sam i otrzymać nie tylko niezbędne wsparcie materialne, ale także uwagę i świadomość, że jest dla kogoś ważny. Wymaga trudu, ale dostarcza również satysfakcji i pięknych emocji. Pozwala spojrzeć na świat i swoje życie z innej perspektywy.

Jak zostać wolontariuszem? Krótka instrukcja

1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online.

4. W tym czasie możesz poczytać o Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl

Dzięki wolontariuszom świat zmienia się na dobre

W minionej edycji Szlachetnej Paczki wolontariusze dotarli z pomocą do ponad 17 tysięcy rodzin w potrzebie (to niemal 47 tys. osób). Wśród nich było niemal 21 tys. dzieci i 5 tys. seniorów. Powody trudnej sytuacji rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki w 2023 roku były różne, ponad 60% doświadczało trudności ze względu na chorobę i/lub niepełnosprawność, a 24% znalazło się w trudnej sytuacji ze względu na nieszczęście, wypadek lub zdarzenie losowe.

