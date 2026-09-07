Polska armia przetestuje drony dalekiego zasięgu. Mieszkańcy dostaną alerty

RMF24

Siły Zbrojne RP rozpoczną w najbliższych dniach testy polskich bezzałogowych systemów uzbrojenia przeznaczonych do precyzyjnego rażenia celów na dużych odległościach. Sprawdzona ma zostać m.in. możliwość działania dronów na dystansie około 1000 kilometrów – zapowiedział wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.

Informację o planowanych testach Cezary Tomczyk przekazał w poniedziałek we wpisie na platformie X. Jak poinformował, armia będzie sprawdzać polskie rozwiązania w obszarze Deep Precision Strike, czyli zdolności do precyzyjnego rażenia na dużych odległościach z wykorzystaniem niskokosztowych bezzałogowych systemów uzbrojenia.

„Sprawdzimy rozwiązania polskiego przemysłu, w tym ich zdolność do działania na dystansach około 1000 km” – napisał wiceszef MON.

Tomczyk podkreślił, że rozwój takich zdolności ma wzmacniać potencjał odstraszania. Jak zaznaczył, przeciwnik już na etapie planowania ewentualnej agresji powinien liczyć się z wysokimi kosztami.

Drony bez głowic bojowych

Testy będą prowadzone na podstawie decyzji nr 123/MON z 12 września 2025 roku. Dokument ustanowił procedury sprawdzania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków służących do ich zwalczania.

Proces koordynuje Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia.

Jak wyjaśnił Tomczyk, próby zostaną podzielone na etapy. Najpierw drony mają przejść badania na poligonie. Jeśli spełnią określone przez wojsko kryteria, kolejnym etapem będą loty w specjalnie wyznaczonych korytarzach powietrznych.

Wiceszef MON zapewnił, że podczas testów bezzałogowce nie będą wyposażone w głowice bojowe.

Decyzja MON określa zasady zgłaszania i kwalifikowania rozwiązań do testów, sposób prowadzenia prób, a także przygotowywania końcowej oceny oraz rekomendacji dotyczącej przydatności danego systemu dla wojska.

Pozytywna rekomendacja może otworzyć drogę do dalszych działań związanych z pozyskaniem sprzętu przez Siły Zbrojne RP.

Mieszkańcy terenów, nad którymi zaplanowano loty testowe, mają zostać wcześniej poinformowani za pośrednictwem komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.