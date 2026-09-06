Wojsko podejrzewało naruszenie przestrzeni powietrznej. Oto co wykryły systemy

RMF24

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało w niedzielę po południu o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Jak się okazało, wskazania systemów radiolokacyjnych były związane z „dużym stadem ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej”.

Było podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

„W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające” – poinformowało początkowo Dowództwo na platformie X.

Dodano, że w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec.

„Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych” – wskazało DORSZ w komunikacie po południu w niedzielę.

Oto co wykryły systemy

Kolejny komunikat pojawił się w odstępie ok. godziny. Wojsko przekazało, że czynności sprawdzające zostały zakończone. Okazało się, że systemy wykryły stado ptaków.

„W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej” – poinformowało DORSZ na platformie X.

„Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w komunikacie wojska.

Czasowo ograniczono przestrzeń powietrzną dla lotnictwa cywilnego

Część przestrzeni powietrznej, na wschód od Lublina w kierunku granicy, została czasowo wyłączona z ruchu lotnictwa cywilnego po to, żeby zapewnić swobodę działalności naszego lotnictwa – powiedział ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy DORSZ, w rozmowie z RMF FM.

Z kolei rzecznik prasowy lotniska w Lublinie, Piotr Jankowski, przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta od godz. 12.45, ale częściowo.

Na razie nie ma to wpływu na planowane operacje lotnicze – zaznaczył. Jak dodał, odleciał samolot do Burgas w Bułgarii; według rozkładu to godz. 12.15. Na godz. 14.30 planowany jest przylot samolotu z Warszawy.