Kolumna 46 pojazdów ze 143 polskimi strażakami jest już w Grecji – poinformowały w poniedziałek wieczorem Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu oraz Komenda Główna PSP.

Pożary, które pustoszą m.in. tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już 2 ofiary śmiertelne. / KG PSP /

Od kilku dni Grecja walczy z ogromnymi pożarami. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił Komendantowi Głównemu PSP skierować do tego kraju strażaków, którzy wesprą swoich greckich partnerów.

"Na tę chwilę polskie Moduły GFFFV są już w Grecji" (moduł służy do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów -przyp. red.) - poinformowała na Twitterze wrocławska komenda wojewódzka.

Polscy strażacy najprawdopodobniej zostaną skierowani na wyspę Eubeę, gdzie jest obecnie najgorsza sytuacja pożarowa - przekazał dowódca polskich strażaków w Grecji bryg. Michał Langner z KG PSP.



"Polscy strażacy wjechali na teren Grecji!! Zmierzają do miejsca noclegu (ok. 40 km). Rano wyruszą do miejsca docelowego, prawdopodobnie będzie to wyspa Evia (starsza nazwa wyspy Eubea - PAP)" - napisała w poniedziałek wieczorem na Twitterze KG PSP.



Pożary, które pustoszą m.in. tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już 2 ofiary śmiertelne. Ewakuowano tysiące osób. Do pożarów doszło na wyspie Eubea, a także na Krecie, gdzie ogień został już opanowany oraz na Peloponezie, gdzie sytuacja jest stabilna, ale w dalszym ciągu w pogotowiu pozostaje tam kilkuset strażaków.



Według szacunków europejskiego systemu informacyjnego o pożarach lasów (EFFIS), w pierwszych dziesięciu dniach pożarów w Grecji ogień zniszczył łącznie 56 tys. ha terenu.

