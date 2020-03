Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie położnej zwolnionej dyscyplinarnie ze szpitala w Nowym Targu. Kobieta straciła pracę po wpisie na portalu społecznościowym na temat braku podstawowych środków ochrony dla pracowników służby zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Pani Renata, która rozmawiała z reporterem RMF FM, Maciejem Pałahickim, jest zaskoczona skalą reakcji, jaką wywołało jej zwolnienie . Wczoraj tę decyzję skrytykował nawet minister zdrowia. Jednak pani Renata nie ma nadziei na rozmowę ze szpitalem. Nie sądzę, żeby pan dyrektor zadzwonił i powiedział "Pani Renato, pomyliłem się" albo "Siądźmy przy stole, porozmawiajmy", a wydaje mi się, ze to by było najlepsze rozwiązanie - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM.

Jest oświadczenie w tej sprawie, nie zamierzam nic do tego dodawać ani zmieniać stanowiska - mówi natomiast dyrektor nowotarskiej placówki, który obecnie przebywa na kwarantannie.

W oświadczeniu szpital informuje jedynie o tym, że nie będzie publikować żadnych komentarzy w tej sprawie, a rozstrzygnąć ją może jedynie sąd.

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich

"Media podały że z jednego ze szpitali w Małopolsce zwolniono położną z wieloletnim doświadczeniem, specjalistkę ds. neonatologii na oddziale noworodków i wcześniaków. Powodem był wpis na prywatnym profilu na portalu społecznościowym, dotyczący warunków pracy personelu medycznego i stanu przygotowania szpitala w warunkach epidemii wirusa SARS-CoV-2" - napisano w tekście Interwencji. "Jako osoba sygnalizująca możliwe nieprawidłowości, pani Renata zasługuje na szczególną ochronę" - dodano.



RPO zwrócił się do dyrektora szpitala o stanowisko w sprawie i poinformowanie o przyczynach zwolnienia dyscyplinarnego pani Renaty. Wystąpił też do Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie o przeprowadzenie kontroli w szpitalu w związku ze zwolnieniem pielęgniarki z pracy bez wypowiedzenia.



RPO: Wpis mógł się pojawić. Gwarantuje to wolność słowa

Rzecznik wyjaśnił, że Pani Renata korzystała z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 Konstytucji)."Ewentualne ograniczenia tej wolności muszą spełniać warunki określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji - muszą być proporcjonalne, określone ustawą, niezbędne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób" - napisał.



W ocenie RPO zwolnienie dyscyplinarne za wypowiedź w interesie publicznym nie wypełnia tego konstytucyjnego testu proporcjonalności. Może zatem - jego zdaniem - prowadzić do naruszenia wolności wypowiedzi pani Renaty. Zdaniem RPO może to też wywołać wśród pozostałych pracowników szpitala tzw. "efekt mrożący", który spowoduje, że z obawy o sankcje dyscyplinarne nie będą oni korzystać z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi.



Jak zaznaczył rzecznik pani Renata działała jako tzw. sygnalistka, czyli osoba sygnalizująca nieprawidłowości w interesie publicznym. Dlatego jej wypowiedź powinna zostać objęta szerszą ochroną.



Przypomniał też, że zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony sygnalistów podkreślają, że ich działalność może stanowić tzw. "wczesne ostrzeżenie" i pomóc w ujawnianiu nieprawidłowości, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte oraz w identyfikacji osób odpowiedzialnych za naruszenia.



"Ma to szczególne znaczenie w przypadku medycznych służb państwowych, albowiem naruszenia prawa i potencjalne sytuacje niebezpieczne w instytucji publicznej mogą rzutować na wizerunek całej służby zdrowia" - podkreślił Bodnar. Dodał też, że ograniczanie wypowiedzi pracownikom-sygnalistom poprzez stosowanie wobec nich sankcji w postaci zwolnienia dyscyplinarnego może naruszać standardy.



"Zagwarantowanie realizacji wolności wypowiedzi pani Renaty jest istotne z uwagi na ważny interes publiczny i konstytucyjne prawa obywateli, w tym m.in. zasadę jawności działania organów państwowych wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), wolność słowa oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji) oraz prawo obywateli do informacji (art. 61 Konstytucji)" - podkreślił RPO.