Wielkopolscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za udział w napaści z bronią i uprowadzenie mężczyzny dla okupu. Zdarzenie miało miejsce na terenie Niemiec w 2015 roku. Ujęty 39-latek niebawem ma zostać przekazany stronie niemieckiej.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak poinformował w środę rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, do zatrzymania Dawida S. doprowadzili policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Obywatel Niemiec polskiego pochodzenia został ujęty we wtorek w Lesznie.

Dawid S. jakiś czas temu kupił kilkuhektarową posiadłość na terenie Leszna i tam się ukrywał. Kiedy to się udało potwierdzić, do akcji przystąpili nasi antyterroryści, którzy go zatrzymali - podał Borowiak.



Rzecznik powiedział, że Dawid S. zajmował się na terenie Niemiec handlem narkotykami; z przestępstwami narkotykowymi miało być też związane porwanie dla okupu, w którym miał uczestniczyć.



Mężczyzna, w którego uprowadzeniu uczestniczył Dawid S., miał się nie rozliczyć z narkotykowych transakcji. Porywacze zażądali od rodziny 70 tys. euro, gdy dostali część tej kwoty, porwany odzyskał wolność - podał rzecznik.



Dawid S. trafił do policyjnego aresztu, będzie tam czekał na przekazanie stronie niemieckiej zgodnie z procedurą Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Opracowanie: