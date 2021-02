Policjanci z Gdańska szukają 20-letniego Michała Tomaszewskiego. Jak podkreślają, życie mężczyzny jest zagrożone.

Poszukiwany 20-latek / Policja /

Jak podaje policja, 20-latek wyszedł z miejsca swojego zamieszkania przy ul. Węsierskiej w Gdańsku, gdzie zostawił wszystkie rzeczy osobiste.

Michał Tomaszewski ma 186 cm wzrostu, waży ok. 100 kg, ma włosy w kolorze ciemnego blondu - do ucha - z tyłu wygolone i przygarbioną posturę. Ubrany był w czarne spodnie, czarne buty New Balance, skóropodobną czarną kurtka z kapturem i czarną bluzę H&M.

Policjanci proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny lub ustaleniu jego miejsca pobytu. Apelują o kontakt z komisariatem policji przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku pod nr. tel. dyżurnego: 47 741-11-22 lub pod numerem alarmowym 112.