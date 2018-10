Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata skazał wałbrzyski sąd dwóch policjantów. Byli oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci bezdomnego. Sąd uznał, że są winni tylko przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu skazał obu funkcjonariuszy na 10 miesięcy więzienia i zawiesił tę karę na czas próby dwóch lat. Mają też zapłacić po tysiąc złotych grzywny i po połowie pokryć koszty procesu. Przez trzy lata nie mogą też pełnić służby w policji, a do tego zakazu zaliczono im okres zawieszenia od marca 2017 r.



Sąd uznał, że nie są winni nieumyślnego spowodowania śmierci Czesława C., lecz jedynie przekroczyli swe uprawnienia i nie dopełnili obowiązków służbowych.