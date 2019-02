Dwie 12-letnie dziewczynki z jednej z podkrakowskich gmin wymyśliły, że nieznani mężczyźni próbowali je porwać, gdy wracały ze szkoły do domu. Nieletnie staną teraz przed sądem rodzinnym za składanie fałszywych zgłoszeń na policji.

Jak poinformował w środę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń,

Nastolatki po powrocie do domu opowiedziały rodzicom, że dwóch mężczyzn próbowało je wciągnąć do bagażnika. Opiekunowie telefonicznie zgłosili zdarzenie na policję - na wskazanie miejsce zostali skierowani policjanci w Krzeszowic, którzy zaczęli poszukiwać sprawców.

Do okolicznych jednostek policji rozesłano też komunikat z opisem pojazdu oraz przebiegiem zdarzenia.



Na komisariacie w Krzeszowicach dziewczynki podtrzymały swoją historię i przekazały szczegóły - jeden z mężczyzn miał je śledzić, po czym zaczął za nimi biec. W międzyczasie miał podjechać samochód, z którego wysiadł drugi mężczyzna i wspólnie próbowali wciągnąć dziewczęta do bagażnika pojazdu, jednak udało im się wyrwać z rąk rzekomych porywaczy i uciekły.



Po przekazaniu tych informacji nastolatki przyznały jednak, że nie było żadnej próby porwania, a całe zdarzenie zmyśliły nie podając powodu tego kłamstwa. Teraz nieletnimi zajmie się sąd rodzinny.



To nie pierwsze takie zgłoszenie na terenie powiatu krakowskiego, które się nie potwierdziło - zaznaczył rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń i poinformował, że w związku ze zderzeniem krzeszowiccy policjanci planują zorganizować spotkania w okolicznych szkołach, aby uświadomić dzieciom, jakie konsekwencje mogą płynąć z fikcyjnych zgłoszeń.