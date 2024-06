Policja inwestuje w sprzęt do gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ta największa mundurowa służba w Polsce będzie miała własne wielkie zbiorniki na wodę podczepiane pod śmigłowce Black Hawk. Ogłoszono już przetarg w tej sprawie.

Śmigłowiec Black Hawk / Shutterstock

Przedmiotem zamówienia są dwa podwieszane zbiorniki. Jeden o pojemności 3 tysięcy litrów, drugi - ponad 800-litrowy. Oprócz tego zamawiane są systemy do sterowania zrzutem wody ze śmigłowca, przenośne zbiorniki na kilkadziesiąt tysięcy litrów, pompy do tych zbiorników, a także system zamocowania umożliwiający nabieranie wody z naturalnych zbiorników bez lądowania w trudno dostępnym terenie - liny o długości 30. Dodatkowo przetarg obejmuje przeszkolenie 15-osobowego personelu, który będzie używać tego sprzętu i go konserwować.

Do tej pory policjanci wzywani do pomocy strażakom używali ich sprzętu. Teraz będą mieli swój, a także przeszkolonych ludzi. Od 2022 roku odbyło się 308 wspólnych policyjno-strażackich lotów. 253, to były loty szkoleniowe, 55 razy akcje gaśnicze. Wymienić tu można pożar stu hektarów lasu koło Grójca na Mazowszu w 2022 roku.

W ciągu dwóch godzin policyjny Black Hawk zrzucił 57 ton wody. Z kolei trzy miesiące później polska maszyna wykonała 489 zrzutów wody w wielkim pożarze parku narodowego w Czechach. W kwietniu tego roku tylko jednego dnia policyjna maszyna brała udział w dwóch akcjach gaśniczych - w Świętokrzyskiem, a potem w okolicach Hajnówki na Podlasiu.

Trzeba dodać, że podwieszany zbiornik ma pojemność 3 tysięcy litrów. To tyle co średni wóz gaśniczy. Śmigłowce mają natomiast możliwość zrzutów wody z powietrza i błyskawicznego uzupełniania podwieszanego zbiornika - także bez lądowania.



"Od wielu lat w Polsce obserwujemy nie tylko utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę pożarów, w tym pożarów wielkopowierzchniowych, ale także ich intensywność i szybkość rozprzestrzeniania się, co wymusza podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do istotnych zmian w zdolnościach oraz sposobie reagowania kryzysowego" - pisze w uzasadnieniu zakupu Polska Policja i tłumaczy, że zmiany te powinny dotyczyć również zakresu kompetencji służb. Stąd - wyjaśniają policjanci - potrzeba zakupu wielozadaniowych, uniwersalnych śmigłowców, które będą mogły uczestniczyć także w akcjach gaśniczych, co wpłynie na bezpieczeństwo obywateli.