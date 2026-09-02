Polacy pokochali Turcję. Oto najpopularniejsze kierunki wakacyjne tego lata

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Turcja znów na szczycie! Najnowszy raport Polskiej Izby Turystyki nie pozostawia złudzeń – to właśnie ten kraj kolejny rok z rzędu jest najczęściej wybieranym kierunkiem zagranicznych wakacji przez Polaków korzystających z biur podróży. Na podium znalazły się także Grecja i Egipt, a tuż za nimi uplasowały się Hiszpania i Bułgaria.

Polska Izba Turystyki opublikowała właśnie raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2026”, podsumowujący tegoroczny sezon urlopowy. Analizą objęto wyjazdy zarezerwowane w okresie od 1 czerwca do 30 września. Wyniki? Turcję wybrało aż 28,3 proc. klientów biur podróży. Grecja przyciągnęła 18 proc. podróżnych, a Egipt 13,6 procent. Na dalszych miejscach znalazły się Hiszpania (9,6 proc.) i Bułgaria (7,5 proc.).

Największą popularnością wśród regionów turystycznych cieszy się Riwiera Turecka – zdecydowało się na nią aż 21,6 proc. podróżnych. W Egipcie najchętniej wybierane są Hurghada i Marsa Alam, które przyciągnęły odpowiednio 6,5 i 6 proc. Polaków.

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Nowe obowiązki, nowe dane

Od 1 lipca 2026 roku przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania umów do wykazu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W samym lipcu zgłoszono ponad 335 tysięcy umów, obejmujących aż 890 tysięcy podróżnych. Najczęściej wybieranym kierunkiem była – ponownie – Turcja (222,5 tys. podróżnych), a za nią Grecja i Egipt. Te trzy kraje odpowiadały za ponad połowę wszystkich wyjazdów w lipcu. W tym zestawieniu na piątym miejscu Tunezja wyprzedziła Bułgarię.

Ile kosztują zagraniczne wakacje?

Według danych PIT, Polacy w tym roku wydali średnio 9513 zł na jedną rezerwację (czyli ok. 3263 zł na osobę). To nieco więcej niż w ubiegłym roku, kiedy średnia rezerwacja wynosiła 9163 złotych. Eksperci zastrzegają jednak, że bezpośrednie porównania są utrudnione, bo w tym roku analiza objęła szerszy zakres rynku.

Samolotem najchętniej do Hiszpanii

Jeśli chodzi o podróże lotnicze (zarówno regularne, jak i czarterowe), najwięcej Polaków wybrało Hiszpanię – od czerwca do końca sierpnia poleciało tam aż 940 tysięcy osób. Na drugim miejscu znalazły się Włochy (ponad 887 tys. pasażerów), na trzecim Turcja (840 tys.), a na czwartym Grecja (ponad 797 tys. osób).

Łącznie polskie lotniska obsłużyły w tym okresie ponad 9,6 mln pasażerów, z czego 7,1 mln skorzystało z linii regularnych, a blisko 2,5 mln z czarterów.

Jak długo wypoczywamy?

Najczęściej wybierany czas trwania zagranicznych wakacji to 7-8 dni – taką opcję wybrało aż 68,4 proc. rezerwujących. Krótsze pobyty (1-6 dni) to 18 proc. wyjazdów, a 12,3 proc. Polaków decyduje się na urlop trwający 9-13 dni.

Na dwutygodniowe wakacje za granicą decyduje się zaledwie 1,4 proc. podróżnych.

Ile powinien trwać idealny urlop? Psycholog podaje konkretną liczbę Krótki urlop raz czy dwa razy w roku nie wystarczy, by zapewnić organizmowi pełną regenerację. Psycholożka z Uniwersytetu SWPS ostrzega, że brak systematycznego wypoczynku może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wypalenie zawodowe.…

Kiedy najchętniej wyjeżdżamy?

Najwięcej Polaków rezerwuje zagraniczne urlopy w lipcu (29,2 proc. wszystkich wyjazdów). Sierpień jest niewiele mniej popularny (28,8 proc.), a czerwiec wybiera 25,6 proc. podróżnych. We wrześniu na wakacje za granicę decyduje się 16,3 proc. Polaków.