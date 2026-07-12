Gdzie na wakacje w 2026 roku? Te wyspy zdeklasowały konkurencję w nowym rankingu

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Planujesz już urlop i szukasz idealnego miejsca? Nowy, prestiżowy ranking 80 najpopularniejszych kierunków wyłonił najlepsze europejskie wyspy na wakacje. Pod uwagę wzięto pogodę, jedzenie oraz naturę, a wyniki okazały się bezlitosne dla tradycyjnych hitów turystycznych. Dwa kraje dosłownie zmiażdżyły konkurencję, zajmując niemal całe podium. Sprawdź, dokąd warto się wybrać, aby uniknąć rozczarowania.

Najlepsze europejskie wyspy na wakacje w 2026 roku: Hiszpania i Chorwacja na czele rankingu

Najlepsze europejskie wyspy na wakacje w 2026 roku: Hiszpania i Chorwacja na czele rankingu / Shutterstock

Europa to prawdziwy raj dla miłośników wyspiarskich przygód. Na kontynencie znajduje się nawet kilkaset tysięcy wysp – od popularnych archipelagów po mało znane, dzikie enklawy. Podjęcie decyzji, gdzie spędzić wymarzony urlop, nie należy do najłatwiejszych. Jednak opublikowane niedawno badanie porównawcze portalu Saga Holidays rzuca nowe światło na ten wybór i ułatwia selekcję najlepszych miejsc na wakacje w 2026 roku.

Ranking został przygotowany na podstawie trzech głównych kryteriów: pogody (liczba słonecznych godzin, opady, warunki termiczne), oferty gastronomicznej (liczba restauracji, kawiarni i barów w przeliczeniu na powierzchnię wyspy) oraz udziału terenów zielonych. Wyniki zestawiono zarówno dla poszczególnych wysp, jak i całych archipelagów.

Top 10 europejskich wysp na wakacje w 2026 roku

W ogólnym zestawieniu wyraźnie dominują wyspy należące do Hiszpanii i Chorwacji. Spośród pierwszej dziesiątki aż dziewięć to właśnie destynacje z tych krajów.

Pierwsze miejsce przypadło Teneryfie, największej z Wysp Kanaryjskich, która uzyskała imponujący wynik 95/100. O jej zwycięstwie zadecydowało połączenie malowniczych krajobrazów, różnorodnej i świeżej kuchni oraz rekordowej liczby słonecznych godzin.

Na drugim miejscu znalazła się La Palma, również z archipelagu Wysp Kanaryjskich, znana jako „La Isla Bonita” i wpisana na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. Wyspa zachwyca bogactwem przyrody i dbałością o zrównoważony rozwój.

Trzecią pozycję zajęła portugalska Madera, słynąca z lasu laurowego Laurissilva, będącego światowym dziedzictwem UNESCO.

Wysoko oceniono także chorwackie wyspy: Korčulę – średniowieczną perłę Dalmacji – oraz dziewiczy Mljet, który jest prawdziwym rajem dla miłośników aktywnego wypoczynku.

Pełna lista Top 10:

1. Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania: 95/100

2. La Palma, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania: 94/100

3. Madera, Portugalia: 93/100

4. Korčula, Chorwacja: 92/100

5. Mljet, Chorwacja: 90/100

6. Majorka, Wyspy Baleary, Hiszpania: 89/100

7. Lošinj, Chorwacja: 88/100

8. Brač, Chorwacja: 87/100

9. Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania: 86/100

10. La Gomera, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania: 85/100

Pogoda: gdzie słońca nie zabraknie?

W kategorii pogody bezapelacyjnie królują Wyspy Kanaryjskie. Teneryfa, z najbardziej nasłonecznionymi plażami w Europie, zdobyła najwyższą ocenę – 88/100. Tuż za nią znalazła się La Gomera, znana z malowniczych wybrzeży i czarnego piasku, a podium zamyka Gran Canaria.

Najlepsze wyspy pod względem pogody:

1. Teneryfa, Hiszpania: 88/100

2. La Gomera, Hiszpania: 86/100

3. Gran Canaria, Hiszpania: 85/100

Wyspy Kanaryjskie zostały także uznane za najlepszy archipelag dla osób szukających uniwersalnego kierunku wakacyjnego, łączącego świetną pogodę, różnorodność atrakcji i bogactwo natury.

Kulinarne raje: wyspy z najlepszą kuchnią

Miłośnicy wykwintnych smaków powinni zwrócić uwagę na włoskie wyspy. W tej kategorii zwyciężyła Capri – miejsce, gdzie tradycyjna sałatka caprese i ravioli caprese zachwycają świeżością i lokalnym charakterem.

Na drugim miejscu uplasowała się Sardynia, a trzecie przypadło greckiej Santorini.

Top 3 wyspy pod względem kuchni:

1. Capri, Włochy: 75/100

2. Sardynia, Włochy: 66/100

3. Santorini, Grecja: 65/100

Zielone oazy: gdzie przyroda gra pierwsze skrzypce?

Osoby spragnione kontaktu z naturą powinny rozważyć wyjazd na chorwacki Mljet, który zdobył tytuł najbardziej zielonej wyspy Europy.

Madera zajęła drugie miejsce, a trzecia była Korčula. Wyspy te zachwycają nie tylko pięknymi krajobrazami, ale także licznymi trasami spacerowymi i parkami narodowymi.

Najbardziej zielone wyspy Europy:

1. Mljet, Chorwacja: 86/100

2. Madera, Portugalia: 85/100

3. Korčula, Chorwacja: 83/100

Mljet, nazywany „Zieloną Wyspą”, wciąż pozostaje stosunkowo nieodkryty przez masową turystykę, co czyni go idealnym miejscem na spokojny i aktywny wypoczynek z dala od tłumów.

Wnioski: które wyspy wybrać na wakacje 2026?

Nowy ranking wyraźnie pokazuje, że wśród europejskich wysp na wakacje prym wiodą kierunki hiszpańskie i chorwackie. Wyspy Kanaryjskie, ze swoją łagodną pogodą przez cały rok, bogatą ofertą gastronomiczną i spektakularną przyrodą, przyciągają zarówno miłośników plażowania, jak i aktywnego wypoczynku. Chorwackie wyspy zachwycają natomiast dziką zielenią i spokojem, a włoskie – wyśmienitą kuchnią.

Bez względu na to, czy szukasz słońca, kulinarnych doznań, czy kontaktu z naturą, tegoroczny ranking pozwala znaleźć wyspę idealnie dopasowaną do indywidualnych potrzeb i wakacyjnych marzeń.