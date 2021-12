W piątek od rana w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Należy się spodziewać opadów śniegu, który będzie się mieszał z marznącym deszczem. Będzie ślisko i zimno. Od 0 st. C. na północy do 2 st. C. na południowym wschodzie - podali synoptycy z IMGW.

REKLAMA