Dla północno-wschodnich powiatów województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Ostrzeżenia obowiązują od g. 19 w środę do godz. 9 w czwartek.



Na Warmii i Mazurach alertami objęto powiaty gołdapski, olecki i ełcki. Na Podlasiu są powiaty: sejneński, augustowski, grajewski, moniecki, sokólski, suwalski oraz miasto Suwałki.

IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy spadnie tam od -13 do -15 stopni Celsjusza. Średnia prędkość wiatru ma wynieść od 15 do 20 km/h.

Co nas czeka w pogodzie?

Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Skandynawii, tylko krańce zachodnie są na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich. Z południowego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.



W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże, głównie na południowym wschodzie. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st.C na północnym wschodzie, około -3 st.C w centrum, do 0 st.C na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz krańcach wschodnich słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -12 st.C na północnym wschodzie, około -5 st.C w centrum, do -3 st.C na miejscami na zachodzie, południu i wybrzeżu. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h. W Sudetach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek miejscami pojawi się śnieg

W czwartek zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na południowym zachodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 7 cm, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Słabe opady śniegu możliwe również na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna od -5 st.C, -4 st.C na północnym wschodzie do 1 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowy. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.