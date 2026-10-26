Pochówek nie tylko na cmentarzu? Resort planuje dużą zmianę w przepisach

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Rząd przygotowuje dużą zmianę w przepisach o chowaniu zmarłych. Zostaną znacznie zliberalizowane. Rozsypywanie prochów w tzw. ogrodach pamięci oraz zgoda na trzymanie urny w domu – to tylko część planowanych zmian.

Przepisy o chowaniu zmarłych reguluje obecnie ustawa z 1959 r. Zgodnie z przepisami „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu”. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowelizacja ma być szeroka.

Nowe przepisy mają umożliwić rozsypywanie prochów w tzw. ogrodach pamięci na terenie cmentarza. Resort rozwoju chce pozwolić także na przechowywanie urny w domu oraz rozsypanie prochów w ważnym dla zmarłego miejscu. Przepisy w tym zakresie mają być jednak ograniczone - wykluczony ma zostać m.in. teren parków narodowych.

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Projekt zakłada także umożliwienie wtopienia części prochów w przedmioty pamięci, na przykład w biżuterię. Chodzi o to, żeby można było stworzyć przedmiot pamięci ważny dla członków rodziny – usłyszał dziennikarz RMF FM.

Projekt ma uregulować także kwestię pochówku ekologicznego – biourn i tzw. drzewek pamięci.

Jak słyszymy nieoficjalnie w resorcie, zmiana nie jest „rewolucyjna”, bo podobne przepisy funkcjonują w wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Sprawa projektu nowelizacji przygotowywanej przez MRiT ma być omawiana podczas wtorkowego posiedzenia zespołu ds. programowania prac rządu i oficjalnie wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wówczas zostanie określony też harmonogram przyjęcia nowych przepisów.