Czy 2 listopada 2026 r. jest dniem wolnym od pracy i szkoły?

2 listopada 2026 r., przypadający w Dzień Zaduszny, nie będzie w Polsce dniem ustawowym wolnym od pracy. Tego dnia większość pracowników będzie pracować normalnie.
Ustawowo wolny jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. W 2026 r. święto wypada jednak w niedzielę, przez co nie przysługuje rekompensata w postaci innego dnia wolnego (bonusowy dzień wolny przysługuje wyłącznie wtedy, gdy święto przypada w sobotę).
Fundacja „Można Lepiej!” zaproponowała nowelizację Kodeksu pracy, która zrównałaby święta przypadające w niedzielę z tymi wypadającymi w sobotę. Petycja w tej sprawie trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Komisja rozpatrzyła wniosek podczas posiedzenia 13 maja. Ostatecznie petycja została odrzucona, a projekt ustawy nie powstał.
Dodatkowym odpoczynkiem będzie można cieszyć się jednak w środę, 11 listopada, w Święto Niepodległości.
Szkolne obowiązki
2 listopada jest dniem, w którym w szkołach odbywają się zajęcia.
Dyrektorzy szkół (i uczelni) mogą jednak zdecydować o dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych, w ramach tzw. dni dyrektorskich. Warto sprawdzić komunikaty konkretnej placówki.
Taki dzień nie oznacza jednak zamknięcia szkoły. Placówka powinna zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i poinformować o tej możliwości rodziców, którzy np. nie mogą się zająć swoimi pociechami przez wzgląd na pracę. Warto sprawdzić godziny opieki oraz zasady zgłoszenia dziecka.
Co warte uwagi, w dłuższe wolne, dzięki dniom dyrektorskim, może zamienić się Święto Niepodległości. Jeśli dyrektor danej placówki zechce wygospodarować dwa takie dni ze swojego zasobu, uczniowie będą mogli odpoczywać 11, 12, 13, 14 i 15 listopada.
Kolejne dni wolne od pracy jeszcze w tym roku
- 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości.
- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia.
- 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Za 26 grudnia (sobota) pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Pracownicy nie mogą wybrać go dowolnie. Zwykle wyznacza go pracodawca.
W przypadku zatrudnionych w administracji rządowej premier wyznaczył już termin - 28 grudnia.