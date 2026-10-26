Czy 2 listopada 2026 r. jest dniem wolnym od pracy i szkoły?

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Drugiego dnia listopada przypada Dzień Zaduszny. W Polsce nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy na dłuższą labę będą mogli liczyć chociaż uczniowie?

2 listopada 2026 r., przypadający w Dzień Zaduszny, nie będzie w Polsce dniem ustawowym wolnym od pracy. Tego dnia większość pracowników będzie pracować normalnie.

Ustawowo wolny jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. W 2026 r. święto wypada jednak w niedzielę, przez co nie przysługuje rekompensata w postaci innego dnia wolnego (bonusowy dzień wolny przysługuje wyłącznie wtedy, gdy święto przypada w sobotę).

Fundacja „Można Lepiej!” zaproponowała nowelizację Kodeksu pracy, która zrównałaby święta przypadające w niedzielę z tymi wypadającymi w sobotę. Petycja w tej sprawie trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Komisja rozpatrzyła wniosek podczas posiedzenia 13 maja. Ostatecznie petycja została odrzucona, a projekt ustawy nie powstał.

Dodatkowym odpoczynkiem będzie można cieszyć się jednak w środę, 11 listopada, w Święto Niepodległości.

Szkolne obowiązki

2 listopada jest dniem, w którym w szkołach odbywają się zajęcia.

Dyrektorzy szkół (i uczelni) mogą jednak zdecydować o dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych, w ramach tzw. dni dyrektorskich. Warto sprawdzić komunikaty konkretnej placówki.

Taki dzień nie oznacza jednak zamknięcia szkoły. Placówka powinna zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i poinformować o tej możliwości rodziców, którzy np. nie mogą się zająć swoimi pociechami przez wzgląd na pracę. Warto sprawdzić godziny opieki oraz zasady zgłoszenia dziecka.

Co warte uwagi, w dłuższe wolne, dzięki dniom dyrektorskim, może zamienić się Święto Niepodległości. Jeśli dyrektor danej placówki zechce wygospodarować dwa takie dni ze swojego zasobu, uczniowie będą mogli odpoczywać 11, 12, 13, 14 i 15 listopada.

Kolejne dni wolne od pracy jeszcze w tym roku

11 listopada (środa) – Święto Niepodległości.

24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia.

25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za 26 grudnia (sobota) pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Pracownicy nie mogą wybrać go dowolnie. Zwykle wyznacza go pracodawca.

W przypadku zatrudnionych w administracji rządowej premier wyznaczył już termin - 28 grudnia.