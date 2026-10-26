Na co uważać podczas sprzątania grobów na cmentarzu? Apel policji

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Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i pamięci o bliskich, ale także okres wzmożonej aktywności złodziei na cmentarzach. Policja apeluje o ostrożność – chwila nieuwagi może skończyć się utratą portfela, telefonu czy dokumentów. Sprawdź, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wizyty na cmentarzu.

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych sprawia, że na cmentarzach pojawiają się tłumy. Porządkujemy groby, przynosimy kwiaty i znicze, często angażując się w prace porządkowe z całą rodziną. Niestety, to także czas, gdy złodzieje wykorzystują naszą nieuwagę. Policja przypomina: wystarczy moment, by stracić cenne rzeczy pozostawione na ławce czy płycie nagrobnej.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podczas sprzątania grobów nie zostawiaj torebek, saszetek, telefonów ani dokumentów w widocznym miejscu. Złodzieje obserwują osoby zajęte pracą i czekają na okazję, by szybko sięgnąć po pozostawione bez opieki przedmioty. Nawet krótka chwila – wyjście po wodę czy wyrzucenie śmieci – może wystarczyć, by paść ofiarą kradzieży.

Policja radzi: jeśli wybierasz się na cmentarz głównie po to, by posprzątać, zabierz tylko to, co niezbędne. Wartościowe rzeczy zostaw w domu. Pamiętaj też, by nie zostawiać ich w samochodzie – złodzieje nie wahają się wybić szyby, by dostać się do środka.

Zasady bezpieczeństwa nie tylko na cmentarzu

Ostrożność warto zachować nie tylko podczas wizyty na cmentarzu. Podobne ryzyko kradzieży istnieje w sklepach, komunikacji miejskiej i innych zatłoczonych miejscach. Zawsze zamykaj torebkę, nie odkładaj jej „na chwilę” i miej oko na swoje rzeczy. Pamiętaj, że złodzieje działają błyskawicznie, wykorzystując nawet najkrótszy moment nieuwagi.

Co zrobić, gdy padniesz ofiarą kradzieży?

Jeśli zauważysz, że doszło do kradzieży, niezwłocznie zgłoś to Policji. Im szybciej zareagujesz, tym większa szansa na odzyskanie utraconych przedmiotów i ustalenie sprawcy. Nie lekceważ nawet drobnych incydentów – każda informacja może pomóc w zapobieganiu kolejnym przestępstwom.