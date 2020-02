Policjanci z Grójca w województwie mazowieckim zatrzymali mężczyznę, który ukradł karetkę sprzed miejscowego szpitala. Wcześniej 31-latek trafił do lecznicy z obrażeniami odniesionymi w bójce. Zamiast czekać na badania, ukradł ambulans i odjechał, po czym wjechał do rowu.

Policjanci zatrzymali 31-latka, który ukradł karetkę / Piotr Bułakowski / Archiwum RMF FM

Jak poinformował PAP Rafał Jeżak z zespołu prasowego mazowieckiej komendy policji, w niedzielę rano oficer dyżurny grójeckiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem karetki pogotowia.

Na miejscu policjanci zastali ambulans leżący w rowie, a przy nim siedzącego pijanego mężczyznę. Jak się okazało kilka godzin wcześniej mężczyzna trafił do szpitala w Grójcu z obrażeniami odniesionymi podczas bójki w Warce.

31-latek, zamiast jednak czekać na badania, opuścił szpital i najprawdopodobniej zabrał z dyspozytorni szpitala kluczyki do karetki i odjechał. Po przejechaniu kilku kilometrów, uderzył w drzewo i wjechał do rowu. Nic mu się jednak nie stało. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu będzie składał wyjaśnienia.