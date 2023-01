Politycy Platformy Obywatelskiej wejdą z kontrolą poselską do Komendy Głównej Policji. To efekt informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady. Jak informowaliśmy wczoraj, policja zakupiła licencje do nowych narzędzi informatyki śledczej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Nowe narzędzia pozwolą na odczytywanie danych z chmur, komunikatorów internetowych oraz z mediów społecznościowych. Kontrola posłów PO w Komendzie Głównej Policji Posłowie Platformy Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba chcą uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających zakup licencji. Wiadomo, że wydano na nie 6,5 mln złotych i na tym nie koniec, bo policja planuje zakup kolejnych narzędzi. Funkcjonariusze będą mieli dostęp do wszystkich konwersacji, w tym nawet do rozmów i plików, które zostały wcześniej usunięte. Co sprawdzi policja? Jak informowaliśmy w środę, Komenda Główna Policji pozyskała licencje do nowych, specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej. To m.in. systemy do pobierania i odzyskiwania danych z urządzeń, które są zablokowane czy zaszyfrowane. Mowa między innymi o telefonach, tabletach, dronach czy nawigacji GPS. Te dane to np. lista połączeń, wszystkie wiadomości - także z komunikatorów - historia aktywności internetowej, czy dane lokalizacji. Kolejne narzędzie daje dostęp do danych w chmurze. Policja będzie w stanie dotrzeć do naszej korespondencji, do tego czego szukaliśmy w internecie oraz do naszych tras z możliwością śledzenia na żywo. Program daje też możliwość "profilowania cyfrowego": przeglądania znaczników "Lubię to", zamieszczanych komentarzy, czy aktywności w internecie związanej z wydarzeniami. Kolejne narzędzie, którym będą posługiwać się policjanci, daje dostęp między innymi do kluczy i haseł. Pozwala również odzyskiwać dane skasowane z komunikatorów. Dodatkowo - istnieje też możliwość uzyskiwania informacji o pobranych plikach, a także o usuniętych kontach. "Opinia publiczna i dziennikarze mają prawo zadawać pytania" Zakupy tego typu, zwłaszcza w roku wyborczym, zakupy oprogramowania czy urządzeń, które mogą ingerować w prawa i wolności obywatelskie, powinny włączać wszystkie możliwe czerwone lampki ostrzegawcze - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Paweł Wojtunik, były szef CBA. Trzeba pamiętać o tym, jak w przeszłości wykorzystywano w celach politycznych system Pegasus. Myślę, że ta sytuacja rodzi uzasadnione pytania. Jako były policjant, mam nadzieję, że policja wie, jak legalnie i w jakich celach można wykorzystywać tego typu urządzenia - podkreślił. Myślę, że opinia publiczna i dziennikarze mają prawo zadawać pytania, jak te narzędzia będą wykorzystywane - tłumaczył Wojtunik. Pytanie, czy nowy system policji będzie wykorzystywany przeciwko przestępcom, czy przeciwko politycznym przeciwnikom. W szczególności w roku wyborczym. A pamiętajmy, że to bardzo inwazyjne urządzenia - stwierdził były szef CBA. Zobacz również: Kidawa-Błońska: Podnieśliśmy wiek emerytalny i ponieśliśmy surową karę

Opracowanie: Waldemar Stelmach