Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega internautów, by nie wierzyli w krążące po sieci informacje dotyczące rzekomego wyrównania 500+ do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. W internecie pojawił się nawet fałszywy wniosek w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że sfabrykowanego wniosku pobranego z sieci w żadnych wypadku nie należy składać w oddziałach ZUS-u. Powód jest prosty - opisane w nim wyrównanie nie jest przewidziane. Zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500+, przysługujące na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, nie trzeba więc składać żadnych wniosków. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. "Prawo do 500+ jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacane od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli się spóźnił i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca, w którym złożył wniosek" - przypomina ZUS. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



