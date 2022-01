Mieszkańcy Drawska Pomorskiego prawie dwie doby nie mieli prądu. To skutki wichur, jakie w weekend przeszły przez region. W 11-tysięcznym mieście otwartych było w poniedziałek tylko kilka marketów - tych, które miały własne zasilanie. Mniejsze sklepy i urzędy były zamknięte. Prądu po weekendowych wichurach nie miała do godzin popołudniowych cała gimna Złocieniec. Do dwóch działających w powiecie stacji benzynowych ustawiały się kolejki. "Muszę brać paliwo na zaś, bo nie wiadomo, kiedy prad zostanie przywrócony" – mówił jeden z mieszkańców.

