Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w styczniu, PiS wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską mogłoby liczyć na poparcie 29 proc. zadeklarowanych uczestników wyborów; KO na18 proc., Polska 2050 na 12 proc., a Konfederacja na 5 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Jarosław Kaczyński / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Poza Sejmem znalazły się Lewica i PSL-Koalicja Polska, które popiera po 3 proc. wyborców.

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość lub jego koalicjantów deklaruje 29 proc. wyborców. To o 2 punkty procentowe mniej niż w ubiegłym miesiącu, ale tyle samo co w listopadzie.

Zyskała natomiast Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 18 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. To 4 punkty więcej, niż na początku grudnia, ale również tyle samo, ile w listopadzie.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 mająca 12 proc. sympatyków. W odróżnieniu od KO partia Szymona Hołowni w porównaniu z ostatnim pomiarem nieco straciła (spadek o 2 punkty).

Szanse na wprowadzenie swoich przedstawicieli do nowego parlamentu miałaby jeszcze tylko Konfederacja WiN popierana przez 5 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Również to ugrupowanie w porównaniu z poprzednim sondażem minimalnie straciło na poparciu (spadek o 2 punkty procentowe).

Poza Sejmem PSL i Lewica

Natomiast, gdyby wybory odbywały się już w styczniu, poniżej wyborczego progu znalazłyby się Lewica oraz PSL-Koalicja Polska mające wśród zdeklarowanych wyborców po 3 proc. zwolenników.

O ile poparcie dla PSL utrzymuje się na tym samym poziomie co w grudniu, o tyle Lewica zanotowała w tym miesiącu spadek notowań (o 2 punkty procentowe) i jest to najgorszy wynik tego ugrupowania od początku istnienia. Swoich zwolenników znalazły jeszcze w tym zestawieniu partia Kukiz’15 oraz Porozumienie Jarosława Gowina (po 1 proc. głosów).

Jedna piąta wyborców nie wie, na kogo będzie głosować

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w pierwszej połowie stycznia, udział w nich wzięłoby 74 proc. uprawnionych do głosowania. To minimalnie mniej niż na przełomie listopada i grudnia (spadek o 1 punkt procentowy).

Dalsze 13 proc. dorosłych Polaków waha się, czy wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby odbywało się już teraz (wzrost o 1 punkt). Od listopada na tym samym poziomie 13 proc. utrzymuje się odsetek osób uprawnionych do głosowania z góry odrzucających możliwość udziału w wyborach parlamentarnych.

Podobnie jak w pięciu ostatnich pomiarach 22 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (wzrost o jeden punkt) na pytanie o swoje sympatie partyjne wybrała odpowiedź "Trudno powiedzieć". Dodatkowo 5 proc. wyborców (wzrost o 2 punkty) z jakichś względów odmawia odpowiedzi na pytanie o swoje preferencje partyjne. W sumie zatem preferencje partyjne aż 27 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów pozostają nieznane.