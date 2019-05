Inspiracją do stworzenia piosenki tym razem był… remont kanalizacji w Oleśnicy i to, co znaleziono w wykopie. Tekst napisał Artur Andrus, muzykę skomponował Łukasz Borowiecki, który zagrał również na kontrabasie. Na gitarze zagrał Krzysztof Łochowicz. Właśnie tak powstała piosenka z prawdziwego zdarzenia w RMF Classic: "Piosenka o skromnych stolarzach", którą śpiewa Ania Rusowicz.

Archeologowie pracujący przy wykopach wykonywanych podczas remontu kanalizacji w Oleśnicy na Dolnym Śląsku natknęli się na dom stolarza, który był przed wojną znany z tego, że zaczynał od małego warsztatu, a został lokalnym potentatem. Ta właśnie informacja przekazana w jednym z naszych radiowych serwisów informacyjnych posłużyła za inspirację do stworzenia piosenki. Pojawiła się taka wiadomość, że w Oleśnicy przy okazji remontu kanalizacji odnaleziono na przykład naczynie średniowieczne i monetę jednozłotową z 1994 r. Chciałem to połączyć w tekście piosenki i nie wyszło. Zacząłem więc pisać od nowa... - zdradza Artur Andrus, autor słów do "Piosenki o skromnych stolarzach".

"Piosenka o skromnych stolarzach"



Wyk. Ania Rusowicz

Sł. Artur Andrus

Muz. Łukasz Borowiecki

Na gitarze zagrał Krzysztof Łochowicz

Na kontrabasie zagrał Łukasz Borowiecki

Realizacja audio-video - Jakub Rutka

Jak powstają piosenki z prawdziwego zdarzenia?

W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, może być fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus przystępuje do pracy nad piosenką: przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Jednego ze znanych artystów zaprasza zaś do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem, w warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Później jeszcze tylko montaż... i w czwartkowy poranek piosenka jest gotowa do emisji!

Cały proces jej powstawania jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco na antenie.

Premierę "Piosenki z prawdziwego zdarzenia" mają w porannym programie RMF Classic tuż po 09:00 - zatem cały cykl ich tworzenia i produkcji zamyka się w 24 godzinach!