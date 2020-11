Będzie sądowy finał wypadku paralotniarza w Gorzycach na Śląsku. Jak się okazuje mężczyzna, który spadł z wysokości kilku metrów, był pijany. W jego organizmie stwierdzono ponad półtora promila alkoholu.

Mężczyzna będzie odpowiadał karnie za to, że sterował paralotnią w stanie nietrzeźwości. A grozi mu za to nawet do dwóch lat więzienia.

W czasie lotu paralotniarz zahaczył też skrzydłem o przewody energetyczne i uszkodził trzy linie. Dlatego niewykluczone, że będzie musiał też zapłacić firmie energetycznej.

Wreszcie upadając, częściowo zniszczył uprawę kukurydzy i za to też może teraz odpowiadać.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Śląska /



Zaraz po wypadku mężczyzna z urazem klatki piersiowej trafił do szpitala. Sprawą, poza policje, zajęła się też komisja badania wypadków lotniczych.