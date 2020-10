Zarzut narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci jednego z nich usłyszał we wtorek właściciel amerykańskiego pitbulteriera. Pies pogryzł dwóch chłopców. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Jak poinformowała we wtorek zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu prok. Beata Starzecka Mariuszowi S. - właścicielowi psa - postawiono zarzut narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci jednego z nich - 12-letniego Kamila.



Jak ustalono, Mariusz S. utrzymywał dwa psy rasy amerykański pitbulterier, czyli tej uznanej za agresywną i niebezpieczną, bez wymaganego pozwolenia, bez zapewnienia im warunków bezpiecznego bytowania. Nie zabezpieczył również dzieci i innych osób przed dostępem do tych zwierząt - wyjaśniła prok. Starzecka.



Dodała, że podejrzany w czasie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, "po części sprzeczne z ustaleniami śledztwa", w których umniejszył swoją rolę w zdarzeniu.



Prokuratura zamierza we wtorek złożyć do sądu wniosek o trzy miesiące aresztu dla Mariusza S.

Dziecko zmarło w katowickiej klinice