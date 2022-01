Kultura w towarzystwie pupila? To możliwe w Łodzi, oczywiście pod pewnymi warunkami. Do teatru można wejść z pupilem tylko, żeby kupić bilet, ale do wielu galerii lub bibliotek z czworonogiem można przyjść na nieco dłużej. Ograniczenia te nie dotyczą osób, które poruszają się w asyście psa.

Fot. www.lodz.pl / Materiały prasowe

Ponieważ łodzianie kochają zwierzęta, władze miasta postanowiły wyjść naprzeciwko ich oczekiwań. Korzystający z placówek kultury coraz częściej pojawiają się ze swoimi zwierzakami. Na początku 2022 roku łódzkie instytucje opublikowały regulaminy, które wyraźnie określają, na jakich zasadach można wejść na ich teren, zabierając ze sobą na przykład czworonoga. Instytucję przyjazną zwierzętom wyróżni specjalny znak graficzny.

Historia psiaka inspiracją

Cytat Do większości instytucji kultury będzie można od dzisiaj wchodzić z naszymi pupilami - podkreśla prezydent Łodzi - mówi prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

"Wierzę, że będziemy z tego prawa korzystać sporadycznie, ale wiem też, że czasami może się zdarzyć, że z psem na ręku będziemy chcieli zwiedzić wystawę. Co tu kryć - to właśnie historia psiaka, który razem z panem chciał obejrzeć wystawę plakatów Andrzeja Pągowskiego w Muzeum Kinematografii zainspirowała nas do tych zmian. Przypomnę, że w niektórych instytucjach jak np. w bibliotece miejskiej, we wszystkich filiach, już od trzech lat można było przebywać z psami by wypożyczyć książki czy skorzystać z czytelni" - mówi prezydent Łodzi.

Nie wszędzie psy będą się czuły komfortowo

Każda instytucja kulturalna w Łodzi opublikowała regulamin, który dostosowany jest do specyfiki obiektu oraz określa zasady planowania wizyty w towarzystwie czworonoga. Większość wskazuje zasady i ograniczenia wstępu z czworonogami.

Regulaminy można odnaleźć na stronach internetowych instytucji, ale w razie wątpliwości zawsze warto zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem, aby upewnić się, czy wybrane przez nas wydarzenie może wprowadzać jakieś ograniczenia dla opiekunów zwierząt, którzy chcieliby w nim uczestniczyć wraz z pupilem. Są także miejsca, takie jak Muzeum Tradycji Niepodległościowych, które ze względu na martyrologiczny charakter, jest w stanie przyjąć tylko osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy pies asystujący. Także EC 1 Łódź Miasto Kultury zaznacza, że ekspozycje znajdujące się na ich terenie mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na zwierzęta ze względu na efekty dźwiękowe, świetlne czy mappingi.

Z tego względu EC1 nie przewiduje możliwości zwiedzania obiektu w towarzystwie psów, ale planuje specjalne przygotowanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki z okazji światowego dnia psa i zwierząt.

Ważne! Pies asystujący jest zawsze uprzywilejowany

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów kultury. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, ale towarzyszący jej pies mieć aktualne szczepienie oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Dlatego też każda łódzka instytucja umożliwia osobom niepełnosprawnym wejście w towarzystwie psa asystującego. Wśród nich jest także Teatr Powszechny, który ma stałą, specjalną, bardzo bogatą ofertę spektakli dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przy zwiedzaniu z psem wcześniej należy zapoznać się z regulaminem instytucji i trzeba poznać ograniczenia, związane z obecnością zwierzęcia na danym terenie. Opiekun musi zadbać o bezpieczeństwo innych osób i zwierzęcia. Pies powinien posiadać aktualne i udokumentowane szczepienie przeciw wściekliźnie. Jeśli pies zrobi się agresywny, opiekun może zostać wyproszony z wystawy i będzie odpowiadał za szkody, wyrządzone przez zwierzę. Pupile muszą być pod stałym nadzorem opiekunów, w kagańcu i na smyczy lub w szelkach.

