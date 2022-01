Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju Będzie on obowiązywał od 18 stycznia od godziny 23:59 do niedzieli 23 stycznia. Został on wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

REKLAMA