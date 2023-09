Pierwsze rządowe laptopy są już w rękach IV-klasistów. Rozpoczęło się rozdawanie komputerów obiecanych przez rząd. Na razie do szkół przekazano 50 tysięcy z zamówionych 390 tysięcy urządzeń dla dzieci z IV klas.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przekazał 120 laptopów uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Ziętary- Malewskiej w Dywitach k. Olsztyna / Tomasz Waszczuk / PAP

W sumie przekazanych zostanie ponad 394 tys. laptopów za kwotę ponad 1 mld 149 mln zł.

Wszystkie dzieci będą miały swój komputer najpóźniej za 40 dni, czyli do końca października. Podpisano bowiem już wszystkie brakujące umowy na dostawę laptopów we wszystkich regionach kraju.

Na razie wybrane w przetargu firmy dostarczyły laptopy do 1881 szkół w kraju.

Coraz więcej placówek odsyła poprawione umowy przejęcia komputerów, a był z tym problem - dlatego właściwie codziennie do kolejnych szkół mają docierać komputery.

To 7 modeli laptopów o identycznej specyfikacji. Wiadomo gdzie, do którego powiatu zostaną dostarczone konkretne laptopy. Można to sprawdzić klikając <<< TUTAJ >>>>

Jedne z pierwszych laptopów przekazał min. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jak zauważa dziennikarz RMF FM, zapewne zupełnie przypadkowo w Dywitach koło Olsztyna, skąd kandyduje do Sejmu.

Laptopy dla czwartoklasistów - zasady

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Laptop dla Ucznia" to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Sprzęt będzie własnością rodziców, a jego przekazanie następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę.

Laptopy dostaną wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty.

Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Rodzic nie będzie jednak mógł przez 5 lat sprzedać go ani zastawić. Szkoła ma prawo poprosić go o okazanie laptopa.