Maj to ważny miesiąc dla dzieci urodzonych w 2013 roku i rodziców chrzestnych. Dla wielu z zaproszonych na komunijne spotkania istotna jest odpowiedź na pytanie: jaki prezent dać dziecku? Czasy, gdy dzieci obdarowywano rowerami minęły raczej bezpowrotnie. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie: ile dać do koperty?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie ma żadnych oficjalnych wskazań dotyczących wysokości kwoty, którą należy włożyć do koperty z prezentem na pierwszą komunię świętą. To, ile powinniśmy podarować dziecku, zależy od tego, jaki jest nasz stopień pokrewieństwa wobec komunijnej pociechy.

Jesteś rodzicem chrzestnym? Powinieneś to przeczytać

Ojciec chrzestny i matka chrzestna powinni przeznaczyć na prezent około 1000 zł, choć niektórzy twierdzą, że finansowy podarunek może zacząć się nawet od 500 zł. Znaczenie ma również poziom naszej zamożności i rodzaj lokalu, w którym będzie odbywać się komunijne spotkanie. Niektórzy do koperty wkładają nawet ponad 1500 zł.

Znaczenie ma również, jak liczna jest grupa osób zaproszonych na pierwszą komunię świętą. Jeśli nasza rodzina jest wielodzietna i wraz ze swoimi pociechami wybieramy się na imprezę, warto pamiętać, że w lokalach płaci się za jedno miejsce. Ceny te są uzależnione od lokalizacji i rodzaju lokalu - zwykle od 100 do 200 zł. Kluczowy wpływ na tę cenę ma fakt, jak długo ma potrwać spotkanie i jakie są wymagania wobec menu ze strony rodziców dziecka komunijnego.

Jeśli więc zamierzasz na prezent przeznaczyć np. 1000 zł, twoja rodzina jest pięcioosobowa, a lokal luksusowy i opłata za miejsce wynosi w nim co najmniej 200 zł, to może się okazać, że cały prezent zostanie przeznaczony na rachunek za imprezę komunijną. W takim przypadku wypada do koperty włożyć większą ilość pieniędzy.

Pozostali goście: Ile dać?

W przypadku większości gości kwota, którą wypada podarować wynosi około 300-500 złotych.

Jeśli suma ta stanowi dla nas poważny problem, nie powinniśmy rozważać rezygnacji z przyjęcia zaproszenia. Za mniejszą kwotę można kupić prezent, który również zrobi dobre wrażenie. W tym przypadku ryzykujemy jednak tym, że ktoś kupi to samo, co my. Jeśli więc zdecydujemy się na zakup prezentu, może on być albo spersonalizowany (np. z nadrukiem, być może wspólnym zdjęciem) albo unikalny i oryginalny.