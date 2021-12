Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej proponuje oddalić skargę Polski i Węgier w sprawie mechanizmu warunkowości. Umożliwia on zawieszanie płatności w związku z łamaniem zasad państwa prawa. "System ten (mechanizm warunkowości) został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, jest zgodny z art. 7 TUE oraz z zasadą pewności prawa" - podkreślił przedstawiciel TSUE. Co to oznacza w praktyce?

