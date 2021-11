Potwierdziły się informacje dziennikarki RMF FM. Komisja Europejska wysłała list do Polski w ramach procedury "pieniądze za praworządność". To pierwszy krok w kierunku uruchomienia mechanizmu, który umożliwia odbieranie funduszy za nieprzestrzeganie zasad praworządności, jeżeli ma to wpływ na finanse Unii Europejskich.

