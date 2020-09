Przyjęta przez Sejm nowela ustawy o ochronie zwierząt jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim; jest po prostu głupia, ponieważ "wygasza" bardzo ważną branżę jaką jest polskie rolnictwo - powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na sali obrad podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

W piątek przed godz. 1.00 Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego . Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Kosiniak-Kamysz ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że "ta ustawa jest niezgodna z konstytucją i niezgodna z prawem europejskim". Jest po prostu głupia, bo wygasza polską, bardzo ważną branżę, jaką jest rolnictwo - podkreślił.



Na pytanie, co kierowało prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który zaproponował taką nowelę, lider ludowców odpowiedział, że wydaje mu się, iż jest to chęć upokorzenia koalicjantów, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. Żeby pokazać im miejsce w szeregu - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



Jeżeli prezes Kaczyński zażyczy sobie takiej ustawy, to nie potrzebuje ich, wystarczą mu głosy Lewicy i PO. Szkoda, że opozycja dała się w tą polityczną pułapkę złapać - powiedział szef PSL.



Lider PSL nie spodziewa się rozpadu koalicji rządzącej. Ale spodziewam się ustawienia warunków gry, w których prezes Kaczyński będzie miał zawsze dominującą pozycję, co jest upokarzające dla wewnętrznych koalicjantów - dodał.



Kosiniak-Kamysz z pewnością również nie spodziewa się przyspieszonych wyborów. Myślę, że to jest tylko straszenie, że nie znajdą się na listach, że teraz ktoś straci stanowisko - mówił szef ludowców.

O czym mówi ustawa?

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowe przepisy przewidują także utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład Rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.