Zaczęła się piąta doba akcji TOPR-ów w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach, w której utknęło dwóch grotołazów. Ratownicy i pirotechnicy pracowali całą noc. Nad ranem akcję poszukiwawczą przejęła kolejna zmiana.

W nocy na dole w jaskini - niemal 500 metrów poniżej otworu wejściowego - pracowało sześciu ratowników, w tym dwóch pirotechników. Ich zadaniem było kruszenie skał za pomocą mikroładunków, by poszerzyć szczelinę, która powinna doprowadzić do poszukiwanych grotołazów. Dziś pirotechnicy kontynuują wybuchy mikroładunków, a kolejni ratownicy usuwają kamienie i odstrzelone fragmenty skał. Nie jest to proste, bo w korytarzu mieści się tylko jednak osoba, która musi się czołgać i żmudnie transportować skalny gruz - donosi reporter RMF FM.

Wiadomo, że wczoraj w ciągu dnia ratownicy dotarli do niewielkiej studni o przekroju około 1 metra i głębokości około 3 metrów. Na jej dnie widoczny był kolejny korytarz. Na razie nie ma informacji, czy udało im się wejść do wspomnianej studni i zajrzeć do korytarza, bo - jak donosi reporter RMF FM - członkowie nocnej ekipy ratowniczej jeszcze nie kontaktowali się z centralą TOPR-u. To niestety może świadczyć o tym, że na razie nie ma przełomu w poszukiwaniach.

Jaskinia Wielka Śnieżna zamknięta do odwołania

Przypomnijmy, że z uwagi na trwającą akcję ratunkową w Jaskini Wielkiej Śnieżnej do odwołania obowiązuje zakaz wejścia do systemu jaskiń Śnieżnej, Jasny Aven, Wielka Litworowa, Nad Kotliny, Wilcza oraz do wszystkich jaskiń w Wyżniej i Niżniej Świstówce. Taką informację przekazały wczoraj władze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zakaz dotyczy zarówno taterników jaskiniowych, jak i osób prowadzących badania naukowe. Prosimy o nieplanowanie działań w tym rejonie - czytamy w komunikacie TPN.

Największa jaskinia w Tatrach. Akcja poszukiwawcza grotołazów trwa od soboty

Sześciu grotołazów weszło do jaskini w ubiegły czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach. Czterej pozostali po wyjściu z jaskini w sobotę późnym popołudniem zawiadomili ratowników TOPR.



Jaskinia Wielka Śnieżna jest najdłuższa i najgłębsza w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km, choć nie wszystkie zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, ma kilka wejść.