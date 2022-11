Paweł Reszka z "Polityki" został laureatem Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Statuetkę w kategorii "Autor internetowy" otrzymała youtuberka popularnonaukowa - Katarzyna Gandor. Nagrodę specjalną wręczono redakcji "Faktów" TVN.

Dziennikarza Pawła Reszkę uhonorowano za cykl reportaży z ogarniętej wojną Ukrainy, w tym tekst pt. "Bucza, śmierć i Margarita. Wstrząsająca historia jednej zbrodni" z 21 kwietnia 2022 r., który ukazał się w tygodniku "Polityka".

To już jego trzecia Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego. Oprócz honorowej statuetki Reszka otrzymał 50 tys. zł.

Honorowe wyróżnienia powędrowały do dwóch innych korespondentów wojennych za ich materiały z Ukrainy: Mateusza Lachowskiego z Polsat News i Michała Przedlackiego z "Superwizjera" TVN. Trzecie wyróżnienie trafiło w ręce Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka z Wirtualnej Polski, nominowanych za cykl materiałów śledczych dotyczących kontrowersyjnej działalności wiceministra sportu Łukasza Mejzy, które ukazywały się w listopadzie i grudniu 2021 r. w WP.

"Fakty" TVN otrzymały Nagrodę specjalną z okazji 25-lecia redakcji.

W tym roku konkurs o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego rozszerzył formułę o kategorię "Autor internetowy". Tutaj nominacje otrzymali:

popularyzatorka wiedzy o środowisku, zdrowiu i zrównoważonym rozwoju - Katarzynę Gandor,

analityk wojskowy Jarosław Wolski, prowadzący kanał "Wolski o wojnie"

oraz Maciej Okraszewski, twórca projektu "Dział Zagraniczny".

Zwyciężczynią została Katarzyna Gandor, prowadząca na YouTube autorski kanał. Nagrodzono ją za konsekwentne promowanie wiedzy o środowisku, zdrowiu, zrównoważonym rozwoju i technologiach oraz profesjonalne wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, które stwarza platforma YouTube. Nagrodą pieniężną w tej kategorii było 30 tys. zł.

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego przyznawana jest od 2005 roku. Otrzymali ją m.in.: Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski, Ewa Ewart, Andrzej Poczobut, Mariusz Szczygieł czy Bianka Mikołajewska.

Andrzej Woyciechowski był założycielem stacji. Nagroda jego imienia trafia do autorów materiałów dziennikarskich, które zdaniem kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane.