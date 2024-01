1 stycznia zmieniła się wysokość świadczenia wychowawczego, jaki otrzymują rodzice na każde dziecko. To już nie 500, a 800 zł. Oszuści wykorzystują ten moment, by próbować wyłudzać pieniądze.

Oszustwa na 800 plus. O czym pamiętać, by nie dać się nabrać? / Marek Bazak / East News

Oszuści dzwonią albo piszą wiadomości z ofertą rzekomej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800 plus. W zamian oczekują pieniędzy - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Liczą, ze taka stawka skusi rodziców. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kwota świadczenia zwiększana jest automatycznie - nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Uprawnieni otrzymają wypłaty w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym elektronicznie.

W internecie pojawiły się również fałszywe informacje o rzekomym wyrównaniu świadczenia z kwoty 500 zł do 800 złotych za pięć miesięcy ubiegłego roku - od sierpnia do grudnia. Oszuści oferują pomoc w ubieganiu się o te pieniądze. To oczywiste kłamstwo i próba wyłudzenia od nas pieniędzy. Do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już w ubiegłym roku zgłaszały się osoby z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem, który krążył po sieci. Niczego jednak nie uzyskały, bo takie wyrównane nie jest przyznawane.

Prawo do świadczenia 800 plus jest ustalane na roczny okres trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną. Te na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 lutego.

Wypłata 800 Plus odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Według rządowych danych, w 2024 r. do 800 Plus uprawnionych będzie 6 668 000 dzieci.