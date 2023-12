Agnieszka Dziemianowicz-Bąk szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w czwartek w Sejmie podczas debaty nad projektem budżetu państwa na 2024 rok poinformowała, że zabezpieczono środki na 800 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, program "Dobry start", świadczenie wspierające i na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego. "To nie jest łaska, to jest zobowiązanie" - mówiła minister.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podziękowała ministrowi finansów za "przygotowanie budżetu w tak krótkim czasie i za uwzględnienie w nim potrzeb polskich rodzin od dziecka do seniora, osób z niepełnosprawnościami, a także pracownic i pracowników".

"Bezpieczna rodzina, aktywny rodzic, godna praca, bezpieczny senior i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami to są zobowiązania Koalicji 15 października. To zadeklarowaliśmy w kampanii, to zapisaliśmy w umowie koalicyjnej. To nie jest łaska, to jest zobowiązanie, do budowy nowoczesnego, bezpiecznego państwa dobrobytu, w którym programy i zobowiązania mają charakter systemowy, w którym polskie rodziny po 7 latach oczekiwania na waloryzację 500 plus, w końcu zobaczą 800 zł. Na wypłatę 800 plus zabezpieczyliśmy 63,7 mld zł i te pieniądze zaczną płynąć do Polaków już od stycznia" - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

"Na tym nie kończymy troski o rodziny" - podkreśliła. Poinformowała, że zabezpieczone zostały środki na rodzinny kapitał opiekuńczy i program "Dobry start", odpowiednio: 2,4 mld zł i 1,4 mld zł, a także na świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 3,9 mld zł. "Zabezpieczyliśmy także środki na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego" - dodała.

"Emeryci i renciści oprócz trzynastego i czternastego świadczenia oraz wzrostu minimalnej emerytury będą mogli liczyć także na systemową waloryzację" - zapowiedziała także szefowa MRiPS.

"Zabezpieczyliśmy także środki na ten najtrudniejszy dla każdego czas, kiedy odchodzi bliska osoba. Wzrost kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 do około 7 tys. zł oraz wprowadzenie tzw. renty wdowiej, będzie możliwe jeszcze w 2024 r., bo środki na ten cel zostały zabezpieczone" - poinformowała minister.